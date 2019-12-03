Бузова перепутала фамилию Лещенко

Телеведущая и певица Ольга Бузова перепутала фамилию народного артиста РСФСР Льва Лещенко на музыкальной премии канала Music Box «Золотой хит». Как сообщает «Комсомольская правда», артистка оговорилась, оценивая выступление 77-летнего певца.

Инцидент произошел после того, как Бузова выступила с песней «Вот она я». По регламенту церемонии она спела сразу после Льва Лещенко. «Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала певица, находясь на сцене.

В зале не заметили ошибки и поддержали певицу аплодисментами. «Для артиста самое главное, когда его песни любят, слушают и приходят на концерты», — добавила Бузова, никак не отреагировав на свою оговорку. На церемонии она получила две награды.

В ноябре Бузова заявила, что споет на международном конкурсе «Евровидение». По словам артистки, это будет авторская песня на английском языке. На Первом канале от комментариев воздержались, а главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта сообщил, что «это бред».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!