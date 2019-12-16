Бузова отвергла всех претендентов на ее сердце и прослезилась

Певица и ведущая Ольга Бузова отвергла двух финалистов шоу «План Б» и осталась без пары на проекте. Такое решение она приняла в конце десятого выпуска, вышедшего на телеканале ТНТ в воскресенье, 15 декабря.

Бузова сходила на финальное свидание с последними претендентами на ее сердце в шоу — Романом Гриценко и Валерием Поповичем. «Вы для меня два отдельных, интересных, достойных мужчины», — отметила она после свиданий, отказав и Гриценко, и Поповичу. «Той искры, того чувства не возникло. Не хочу тебя обманывать. Как бы я ни хотела быть любимой и любить», — произнесла героиня шоу, обращаясь к Поповичу, и прослезилась.

Второй герой шоу, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, в свою очередь отверг Олесю Романо и выбрал Маргариту Гаврилову, надев на ее шею колье-иммунитет.

Ранее Бузова побывала на передаче «Вечерний Ургант» Первого канала, где ведущий Иван Ургант подшутил над ней. Он спросил о поиске мужчин для ее друга Тимура. Она поправила его, уточнив, что ищет мужчин для себя, а для комика — женщин.

Бузова и Батрутдинов в шоу «План Б» на ТНТ ищут друг другу вторую половину. Анонсировалось, что Бузовой и Батрутдинову «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они не найдут себе пару. Сам комик признавался, что определяет отношения с певицей как «дружба на грани», и говорил, что ему не хочется эту грань переходить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!