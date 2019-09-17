Бузова перечислила черты мужчины мечты

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала изданию StarHit о чертах, которыми, на ее взгляд, должен обладать идеальный для нее мужчина. Об этом она сообщила во время участия в съемках шоу «План Б».

Бузова отметила, что возлюбленный должен быть умным, добрым, великодушным, честным и аккуратным. Кроме того, он должен обладать хорошим чувством юмора и быть порядочным. Также певица хотела бы видеть рядом с собой преданного и постоянного во всем спутника.

«Про деньги я не говорю. Но мужчина должен иметь возможность хотя бы сводить меня в те места, которые я люблю», — добавила Бузова. По ее мнению, если мужчине будет некомфортно с ней в финансовом плане, то отношения с ним будет выстроить сложно.

Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов станут главными героями «Плана Б», нового телепроекта канала ТНТ. В шоу звезды будут искать себе пару.

Ранее певица уже участвовала в шоу — «Замуж за Бузову», где искала возлюбленного. Тогда в финале она выбрала участника Дениса Лебедева, но в итоге отношения с ним у Бузовой не сложились. По данным «Яндекса», передача стала одной из самых популярных в 2018 году — пользователи искали ее чаще остальных шоу.

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