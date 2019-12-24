Долг Бузовой за услуги ЖКХ объяснили

Мать российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина объяснила долг дочери за услуги ЖКХ. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

По словам Ирины, одна из квитанций просто потерялась. Оплатой услуг ЖКХ занимается мать артистки, потому что Ольга не проживает в той квартире, где по «коммуналке» появилась задолженность. «Какая-то квитанция не дошла, так бывает: или забыли, или потеряли. Ну 10 тысяч — смешно даже! "Космосервис", я лично с ними разговаривала, никаких судебных претензий не имеет. В суд они не обращались. 10 тысяч Оля не заплатила, ну елы-палы», — поделилась Ирина.

Ранее появилась информация, что Бузова задолжала за коммунальные услуги 10 тысяч рублей. Речь идет о квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Также сообщалось, что управляющая домом компания «Космосервис» обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность, и выиграла дело. Исполнительный лист якобы передали приставам для исполнения судебного решения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



