Занявшую место Бузовой модель затравили за покупку квартиры в Москве

Российская модель Анастасия Костенко приобрела квартиру в Москве. Снимок из офиса крупного столичного застройщика она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщив, что гордится покупкой. Но подписчики не разделили ее радости.

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова, в свое время занявшая место телеведущей Ольги Бузовой — второй жены спортсмена, отметила, что приобретенная квартира — первая в ее собственности. «Самая лучшая инвестиция в будущее — это покупка собственного жилья. Любой человек со мной согласится. Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь. Выбор есть всегда», — написала Костенко.

Ряд подписчиков затравили модель, оставив под фото язвительные комментарии. «Блин, как здорово! А главное, только пошла работать, из декрета в декрет, и все сама. Ну бывает же такое», — саркастически отметила одна из них. «Получается, семья на фото у вас "крепкая", "счастливая", мимимишно все... А как квартиру — так мое», — указала другая. «Умничка, тем более что мужчина у вас очень ненадежный. Одной алименты не платит, вторую на улицу выгнал», — добавила vichka50.

Костенко вступила в брак с Тарасовым в 2018 году. Пара воспитывает двух совместных детей. До этого футболист был женат на Бузовой (в 2012-2016 годах). Поклонники называли их тандем «тарабузики».

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