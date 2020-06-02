Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Жаворонка, которого обвиняли в серии краж. Мужчина обокрал в том числе мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает 78.ru.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в июле и августе 2018-го, а также в 2019 году вор через окна проникал в квартиры и похищал личное имущество горожан. После этого он скрывался, а украденными вещами распоряжался по своему усмотрению.
Жаворонка признали виновным в тайном хищении чужого имущества с проникновением в жилище в крупном и особо крупном размерах. Суд решил судьбу злоумышленника, приговорив его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.
По данным 78.ru, именно Жаворонок в 2018-м вынес деньги и ценные вещи из квартиры Ирины Бузовой — матери Ольги Бузовой — на набережной реки Карповки. Его добычей стали 10 тысяч долларов и 9 тысяч евро, а также ювелирные украшения и часы. Кража произошла, когда хозяйка отсутствовала дома.