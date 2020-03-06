Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, раскрыл детали их отношений. В шоу «Алена, блин!» он рассказал об их знакомстве и совместной жизни. Запись программы опубликована на YouTube-канале Super.

По словам Манукяна, когда он только переехал в Москву из Новосибирска, то часто ходил на различные концерты, записывал на видео выступления Бузовой и отмечал ее в Instagram-сторис. Блогер признался, что в те времена даже не мог представить, что будет состоять в отношениях с ней.

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Переписка завязалась после того, как ведущая опубликовала сторис, на которых она танцует под песню Манукяна. Мужчина поблагодарил ее, а спустя некоторое время Бузова предложила ему сыграть главную роль в ее клипе.

На съемках они познакомились ближе, однако вскоре ведущая уехала на шоу «План Б». Манукян признался, что во время съемок реалити-шоу они много общались, и в итоге, когда Бузова находилась на Бали, признались друг другу в любви. В настоящее время они живут вместе в квартире Манукяна, которую он приобрел рядом с ее домом.

На вопрос о том, как его жизнь изменилась с появлением Бузовой, блогер ответил, что у него появилась поддержка. При этом многие незнакомые люди начали писать ему в соцсетях, что он альфонс. Сам Манукян относится к этой ситуации с юмором. «Никогда такого не было, чтобы я позволил себе взять у нее денег», — заверил мужчина. Он добавил, что их счета в ресторане могут доходить до 80 тысяч рублей, но он уверен, что платить всегда должен мужчина.

Манукян отметил, что его не смущает их разница в возрасте (Бузова старше Манукяна на семь лет — прим. «Ленты.ру») и что все его девушки, кроме одной, были старше его. Мужчина уверен, что невеста учит его упорству, потому что она много работает и всегда показывает хорошие результаты.

Бузова согласилась стать женой Манукяна в конце января. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет. Впервые слухи об их романе Бузова подтвердила в финале шоу «План Б». Героиня проекта отвергла всех кандидатов, заявив в разговоре с Тимуром Батрутдиновым, что у нее появился «План Д», имея в виду Давида Манукяна.

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