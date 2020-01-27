Ведущая и певица Ольга Бузова согласилась стать женой блогера Давида Манукяна. Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина сделал ей предложение на отдыхе в Таиланде.

По данным издания, 26-летний блогер подготовил украшения и сюрприз для 34-летней певицы: заранее заказал столик в ресторане на двоих и там преподнес Бузовой букет из 501 розы и браслет Gucci из золота 750-й пробы с бриллиантами.

Позже он организовал прогулку на вертолете над Пхукетом, во время которой и попросил руки телеведущей. На вторую часть торжества к паре присоединились подруга Бузовой Юлия Самедова вместе с мужем, футболистом Александром Самедовым. Утверждается, что, вернувшись в Москву, ведущая собрала своих подруг в ресторане на предсвадебный девичник.

Ранее Манукян намекнул на возможную свадьбу с Бузовой в комментариях под видео на ее странице в Instagram. Блогер написал рэперу Ramil' о том, что он будет выступать на их свадьбе.

Впервые Бузова подтвердила слухи о романе с Манукяном в финале шоу «План Б». В передаче она и ее друг комик Тимур Батрутдинов искали друг другу пару. Героиня проекта отвергла всех кандидатов, в разговоре с Батрутдиновым заявив, что у нее появился «План Д», имея в виду Давида Манукяна. Батрутдинов также не нашел пару, отвергнув двух финалисток после совета Бузовой выбирать сердцем.

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