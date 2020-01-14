Возлюбленный Бузовой намекнул на свадьбу

Блогер Давид Манукян намекнул на возможную свадьбу с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой в комментариях под видео на ее странице в Instagram. На это обратил внимание портал Wmj.ru.

На видео возлюбленный Бузовой преподнес ей букет цветов, после чего пара поцеловалась. Поклонники звезды заметили комментарий Манукяна под постом, адресованный его другу — рэперу Ramil': «Брат­, на свадьбе у нас выступаешь ты, ты понял». Подписчики Бузовой сочли это намеком на скорую свадьбу певицы.

Бузова подтвердила слухи о романе с блогером в финале шоу «План Б», в процессе которого она и комик Тимур Батрутдинов искали друг другу пару. В конце героиня проекта отвергла всех кандидатов, с разговоре с Батрутдиновым заявив, что у нее появился «План Д», имея в виду Давида Манукяна. Пара живет вместе и периодически публикует общие фото в соцсетях.

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