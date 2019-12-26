Над Бузовой нависла угроза ареста

Телеведущей и певице Ольге Бузовой может грозить арест из-за неоплаты штрафа за превышение скорости, сообщает «Комсомольская правда». Нарушение произошло в августе 2019 года.

По информации издания, угроза в виде 15 суток ареста нависла над ведущей за превышение скорости на 40-60 километров в час в Подмосковье. Центр видеофиксации ГИБДД оформил протокол о нарушении. Сумма штрафа — одна тысяча рублей, однако пока Бузова его не оплатила.

«С тех пор прошло уже более трех месяцев, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов», — напомнил источник газеты. Наказание может быть и более мягким — в виде уплаты этого штрафа в двойном размере.

«Комсомольская правда» подсчитала, что за 2019 год Бузова совершила 63 нарушения правил дорожного движения, многие штрафы не оплачены. Среди них несоблюдение разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что Бузова задолжала за жилищно-коммунальные услуги около 10 тысяч рублей. По информации Федеральной службы судебных приставов, певица не оплачивает счета за содержание квартиры во Фрунзенском районе Петербурга.

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