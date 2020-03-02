Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве. Девушка опубликовала фотографию в сториз в своем Instagram.

Бузова-младшая выложила снимок макета жилого комплекса. «Home», — написала девушка. На следующем сторис Анна позирует в новой квартире вместе со своим возлюбленным. Teleprogramma.pro пишет, что недвижимость находится в жилом квартале «Варшавская», где есть вся необходимая инфраструктура.

Анна владеет брендом одежды BUNA и брендом BUNA cosmetics. А ее сестрой Ольгой недавно заинтересовался французский модельер Жан-Поль Готье. Он захотел быть стилистом певицы на пресс-конференции в Москве, куда приезжал в связи с премьерой своего шоу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru