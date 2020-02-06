Бузовой припомнили облизывание флейты на федеральном канале

Телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских видеоблогеров Ида Галич рассказала о своих отношениях с Ольгой Бузовой. В передаче «Осторожно, Собчак!» она поделилась подробностями их размолвки, а также припомнила Бузовой облизывание флейты в эфире федерального телеканала. Выпуск доступен на YouTube.

На вопрос Ксении Собчак о причинах конфликта с Бузовой Галич ответила, что они не ругались и что она не в обиде на нее. Однако после этого поведала о неприятном для нее эпизоде. Когда Галич только начала снимать свое шоу «Звездные флюиды», Бузова отказала ей в интервью на красной ковровой дорожке, сославшись на то, что у нее нет голоса.

По словам Галич, вскоре после этого диалога она увидела, как Бузова общалась с представителями федеральных телеканалов. «Я не против, но ты скажи мне по-настоящему, что не готова для твоего YouTube сниматься бомжатского», — прокомментировала инцидент Галич. Она также отметила, что ее обидело не то, что Бузова не дала ей интервью, а то, что она «слилась».

Галич добавила, что считает Бузову очень трудолюбивой, но не думает, что это делает ее хорошей певицей. «У меня есть вопросики к тому, что человек облизывает флейту на федеральном телеканале», — резюмировала она.

Ранее Галич сообщала, что купила в ипотеку замок. Особняк площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе в 12-ти километрах от МКАД стоил более 20 миллионов рублей.

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