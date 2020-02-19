Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг рассказал, что является поклонником телеведущей Ольги Бузовой и однажды поссорился из-за нее с сокамерником в СИЗО «Лефортово». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Я начал говорить с ним (сокамерником — прим. «Ленты.ру») об Ольге Бузовой, тут он совсем разозлился: "Как она может тебе нравиться?"» — вспомнил Берг.

По словам норвежца, он любил телеканал ТНТ и программу «Дом-2», а сокамерник не мог понять, как мужчина в его возрасте «может сидеть и смотреть это».

Ссора между ними произошла в камере СИЗО. «Вечером он подошел к телевизору и показал руками, сделал вид, что он переставляет его в туалет, как бы смыл телевизор в туалет», — пояснил Берг. В ответ на такие действия норвежец взял бутерброд и спустил его в унитаз. Сокамерника это рассердило. «Ну я попытался ему объяснить, что Ольга "тоже хочет есть"», — добавил осужденный.

Берг вместе с двумя гражданами Литвы принял участие в обмене осужденными за шпионаж. В ноябре 2019 года их обменяли на двоих граждан России. Первоначально норвежец был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу норвежской разведки.

По версии обвинения, он за деньги собирал информацию об атомных подлодках российского Военно-морского флота. Норвежец выражал сожаление об ущербе, который мог причинить отношениям Москвы и Осло.

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