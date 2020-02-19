Осужденный в России за шпионаж норвежец раскритиковал норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил, что норвежские спецслужбы должны перестать использовать жителей пограничных с Россией регионов в своих целях. Он раскритиковал разведку в своем интервью для РИА Новости.

Берг подчеркнул, что спецслужбы важны как для Норвегии, так и для других стран НАТО, чтобы в том числе противостоять Москве. Однако норвежец возмущен тем, что разведка, по сути, использовала его. «Они должны делать свою работу, но пусть они используют для этого правильных людей (...). Так поступать нельзя», — заявил он.

По словам Берга, друг из спецслужб попросил его отправить по почте письмо с деньгами, пока он был в России. Норвежец якобы не знал, что на самом деле это были сверхсекретные сведения. Он добавил, что долго чувствовал себя так, будто его подставили.

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В середине ноября 2019-го Берг вместе с двумя гражданами Литвы принял участие в российско-литовском обмене осужденными за шпионаж лицами. Их обменяли на двоих граждан России — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Россияне были помилованы указом президента Литвы Гитанаса Науседы. Это стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж.

Норвежец был приговорен в апреле Московским городским судом к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии гособвинения, он за деньги собирал информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России, которую получал от работника российского оборонного предприятия. Защита Берга, в свою очередь, утверждала, что он не знал, что участвовал в разведывательной операции, и норвежские спецслужбы могли использовать его в своих целях.

Норвежец выразил сожаление об ущербе, который мог причинить отношениям Москвы и Осло как на официальном, так и на человеческом уровне. Всего по делу проходили 15 свидетелей. Оно маркировано грифом «совершенно секретно».

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