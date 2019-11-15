Россия и Литва обменялись шпионами

Между Россией и Литвой состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Об этом заявил начальник литовской контрразведки Дарюс Яунишкис, слова которого передает Reuters.

В рамках обмена Россия получила двоих своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. В ответ Москва передала трех человек — двух литовцев и норвежца Фруде Берга, который, по словам премьер-министр Норвегии Эрны Сульберг, уже был передан норвежским властям на территории Литвы.

Отмечается, что процедура обмена состоялась на литовско-российской границе.

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Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября, указом президента Литвы Гитанаса Науседы. Это стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж. После появления сообщений о помиловании россиян директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пообещал, что Москва примет зеркальные меры.

О готовящемся обмене этих двоих на литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые были осуждены в России за шпионаж на 12 и 13 лет лишения свободы соответственно, СМИ сообщали в октябре.

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