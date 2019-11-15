Москва отреагировала на помилование российских шпионов в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование россиян в Литве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует RT в пятницу, 15 ноября.

Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных в 2017 году за шпионаж в пользу России. Отмечается, что соответствующее решение было принято на основе рекомендаций Комиссии по помилованию.

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В октябре сообщалось о достигнутых между странами договоренностях об обмене Моисеенко и Филипченко на литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Они были осуждены в РФ 12 и 13 лет лишения свободы соответственно. Правоохранители провели их задержание в 2015 году вскоре после ареста Филипченко. В приговоре россиянина говорилось, что он нескольких лет совершал направленные против Литвы действия.

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