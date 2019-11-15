Президент Литвы помиловал шпионов из России

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основе рекомендаций Комиссии по помилованию, которая накануне рассмотрела 123 ходатайства. Кроме двоих россиян, Науседа также отменил наказания для троих граждан Литвы.

Помилование стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж. Как отмечал Науседа, этот шаг необходим для защиты граждан Литвы и отвечает интересам национальной безопасности страны.

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В октябре СМИ сообщали, что Моисеенко и Филипченко обменяют на литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые были осуждены в России за шпионаж на 12 и 13 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, в соглашение об обмене также включен осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Матайтис и Тамошайтис были задержаны после того, как литовские правоохранители арестовали в 2015 году россиянина Филипченко, следовавшего из Калининградской области в Белоруссию. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным в шпионаже, осудив на 10 лет лишения свободы из-за использования фальшивых документов. Литовская разведка утверждала, что Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они начали прослушку президента Литвы Дали Грибаускайте.

Сергей Моисеенко был приговорен к лишению свободы по обвинению в работе на российскую разведку в 2017 году. По версии обвинения, он с помощью сообщника из Вооруженных сил Литвы с 2012 по 2014 год передал России сведения военного характера, в частности о деятельности миссии воздушной полиции НАТО, военных учениях, местах дислокации воинских частей, операциях литовской армии и международного контингента НАТО в Афганистане.

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