Россия и Литва договорились об обмене шпионами

Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Вильнюс должен передать Москве сотрудника ФСБ Николая Филипченко в обмен на осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В соглашение об обмене также включен осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин, сообщили источники.

Решение об обмене было принято литовским Госсоветом по обороне (ГСО) еще на прошлой неделе, однако процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме. Во вторник, 15 октября, в Сейме был зарегистрирован законопроект, который детализирует право президента Литвы предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключая соглашение об обмене такими лицами. Сообщается, что переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами длились не один год.

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В марте 2016 года судом в Москве на 12 лет заключения был осужден за шпионаж литовец Тамошайтис. В апреле того же года суд в Калининградской области признал виновным имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Матайтиса, приговорив его к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Российские власти утверждали, что Тамошайтис и Матайтис выполняли задания иностранной разведки.

Оба гражданина Литвы были задержаны после того, как литовские правоохранители арестовали в 2015 году россиянина Филипченко, следовавшего из Калининградской области в Белоруссию. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным в шпионаже, осудив на 10 лет лишения свободы из-за использования фальшивых документов. Литовская разведка утверждала, что Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они начали прослушку президента Литвы Дали Грибаускайте.

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