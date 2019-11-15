Объяснена роль Норвегии в обмене шпионами между Россией и Литвой

Норвегия, которой был передан осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг, приняла участие в российско-литовском обмене гражданами, поскольку в ее тюрьмах не было ни одного осужденного за такое деяние россиянина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«То есть менять Фруде Берга было не на кого. Выходом из ситуации и стало подключение к этой схеме Литвы», — пишет газета.

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Ранее 15 ноября между Россией и Литвой состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. В рамках обмена Россия получила двоих своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. В ответ Москва передала трех человек — двух литовцев и Берга, который, по словам премьер-министр Норвегии Эрны Сульберг, уже был передан норвежским властям на территории Литвы.

Фруде Берг был приговорен в апреле Московским городским судом к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии гособвинения, он за деньги собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России, которую получал от работника российского оборонного предприятия. Защита Берга в свою очередь утверждала, что он не знал, что является частью разведывательной операции, и норвежские спецслужбы могли использовать его в своих целях.

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