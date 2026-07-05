Христофору: Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре

Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Киев «может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки» перед саммитом Североатлантического альянса. По мнению эксперта, падение населенного пункта стало ударом не только для Украины, но и всего Запада.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ назвали Константиновку одним из четырех городов-крепостей украинской армии в Донбассе.