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07:22, 5 июля 2026Мир

Кипрский журналист назвал потерю Константиновки ударом для Киева

Христофору: Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andrii Marienko / AP

Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Киев «может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки» перед саммитом Североатлантического альянса. По мнению эксперта, падение населенного пункта стало ударом не только для Украины, но и всего Запада.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ назвали Константиновку одним из четырех городов-крепостей украинской армии в Донбассе.

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