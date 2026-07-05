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07:25, 5 июля 2026Мир

Трамп пообещал отстаивать право на оружие

Трамп в речи на День независимости пообещал американцам отстаивать право носить оружие
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе речи в честь Дня независимости США пообещал американским гражданам отстаивать право на ношение оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно», — сказал американский президент. Он отметил, что сохранение этого права входит в число его приоритетов.

Трамп также заявил о «возвращении американской мечты», назвав ее очень сильной и прекрасной. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «никогда не прекратят расширять свои амбиции».

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы американский лидер заявил о необходимости скорее завершить российско-украинский конфликт для развития сотрудничества Москвы и Вашингтона.

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