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07:37, 5 июля 2026Бывший СССР

Колумбийские наемники сбежали после ракетного удара

Беженец: Колумбийские наемники сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После ракетного удара колумбийские наемники покинули поселок Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится под контролем украинских войск. Об этом РИА Новости рассказал беженец из этого населенного пункта, попросивший не раскрывать свою личность.

«Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все», — рассказал собеседник агентства.

Он также заявил, что колумбийские наемники вели себя вызывающе, приставали к местным женщинам в магазинах и провоцировали конфликты.

По его словам, в населенном пункте находилось много колумбийских наемников. Однако спустя примерно неделю они попали под удар в районе Артемовска. Он также заявил, что, несмотря на угрозы в адрес местных жителей, впоследствии сами понесли потери.

Ранее Киев утвердил новый механизм приема иностранных наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.

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