Названы самые распространенные ошибки путешественников за границей

Турэксперт Горин назвал ошибкой туристов невнимание к вопросам медицинской страховки

Невнимание к вопросам страхования безопасности, прежде всего медицинской — ошибка путешественников, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Самые распространенные ошибки туристов за границей специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Горина, путешественникам не стоит пренебрегать медицинской страховкой.

«Второе — это незнание законов и обычаев той или иной страны, которое может приводить к вопросам, в том числе и при пересечении границы. Это тоже очень важный момент. Нужно просто знать эти правила. Это относится и к правилам въезда по визам, документам», — добавил он.

Также специалист отметил, что в сегодняшней непростой геополитической ситуации путешественникам необходимо при себе иметь финансовый резерв.

«Обязательно должна быть мобильна связь и интернет для коммуникации. Это на случай непредвиденных ситуаций», — заключил Горин.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж.

