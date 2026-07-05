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07:30, 5 июля 2026Бывший СССР

Россские военные побили рекорд по применению авиабомб по украинским позициям

Рожин: ВКС России в июле поставили рекорд по применению авиабомб по украинским позициям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы России побили рекорд по применению авиабомб по украинским позициям, об этом сообщил военблогер Борис Рожин в Telegram-канале, проанализировав данные Генштаба ВСУ.

«В июне был поставлен очередной рекорд по применению авиабомб ВКС России, сообщает противник», — написал он.
Так, по украинским данным, за прошедший месяц было сброшено 8266 авиабомб (ФАБ с УМПК, УМПБ и прочее), что на 10 процентов больше, чем в мае. Таким образом, ВКС РФ используют около 276 бомб в сутки.

Ранее украинский военный назвал самое «горячее» направление в зоне боевых действий. По его словам, на славянском направлении российские войска там активно используют тяжелые авиабомбы.

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