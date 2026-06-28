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08:48, 28 июня 2026Бывший СССР

Украинский военный назвал самое «горячее» направление в зоне боевых действий

Боец ВСУ Мучной: Славянское направление — самое горячее, РФ использует тяжелые авиабомбы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Славянское направление в зоне боевых действий является самым горячим для украинских войск. Анализ ситуации на фронте провел боец Вооруженных сил республики (ВСУ) с позывным Мучной, его цитирует «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Противник не прекращает попыток буквально сровнять с землей многоэтажную застройку в восточной части Николаевки. Зафиксировано по меньшей мере три удара ФАБ-1500 по этому сектору. Именно там могут находиться наши подразделения, поэтому враг целенаправленно использует тяжелые авиабомбы, чтобы уничтожить возможные укрытия, завалить здания и максимально усложнить оборону», — пояснил военнослужащий.

Он назвал этот район крайне опасным и призвал подразделения ВСУ поменять месторасположение на более глубокие районы.

Также, по словам Мучного, ВС России продолжают применять тяжелую артиллерию вблизи Озерного, нанося огневое поражение. Помимо этого, юго-западнее дубравы ВСУ зафиксировали работу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, цель которой — выжечь лесные массивы, укрытия и позиции украинских войск, затруднить им удержание рубежей и улучшить условия для работы российских штурмовых групп.

Ранее Мучной заявил, что ситуация для ВСУ на константиновском направлении стремительно усложняется. «Армия России насытила значительную часть города личным составом, дронами и огневыми средствами», — так украинский боец прокомментировал обстановку в ключевом городе Донбасса.

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