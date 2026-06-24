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19:49, 24 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на стремительное ухудшение ситуации на ключевом направлении фронта

Мучной: Ситуация для ВСУ на константиновском направлении стремительно усложняется
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ключевом направлении фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — константиновском — ухудшается. Об этом написал боец ВСУ с позывным Мучной в Telegram-канале.

«Ситуация продолжает стремительно усложняться, армия России насытила значительную часть города личным составом, дронами и огневыми средствами. На данный момент под нашим контролем или в зоне неопределенности остаются лишь отдельные микрорайоны на северо-западном въезде в город», — написал Мучной.

По его словам, в Константиновке идут динамичные бои. Украинский военнослужащий уточнил, что ситуация на данном участке фронта меняется буквально каждый день.

Ранее появились новые подробности о ходе боев в Константиновке. Сообщалось, что ВС России за сутки взяли под контроль 114 зданий.

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