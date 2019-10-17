Норвежский шпион обратился к Путину

Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель защиты Берга.

Другие подробности адвокат раскрывать не стал.

Берг был приговорен в апреле Московским городским судом к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии гособвинения, он за деньги собирал информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России, которую получал от работника российского оборонного предприятия. Защита Берга в свою очередь утверждала, что он не знал, что является частью разведывательной операции, и норвежские спецслужбы могли использовать его в своих целях. Сам норвежец выразил сожаление об ущербе, который мог причинить отношениям Москвы и Осло как на официальном, так и на человеческом уровне.

Всего по делу проходило 15 свидетелей. Оно маркировано грифом «совершенно секретно».

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