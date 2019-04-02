Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на гособвинителя Милану Дигаеву.

По ее словам, Берг согласился сотрудничать с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ.

Уточняется, что всего по делу проходит 15 свидетелей. Оно маркировано грифом «совершенно секретно» и будет рассматриваться в закрытом режиме. Бергу грозит до 20 лет колонии, при этом он отказался признать свою вину.

16 января сообщалось, что ФСБ задержала у границы Воронежской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке Рыжий и принудила покинуть страну. Ему было поручено собрать и передать сведения о расположении российских воинских частей, перемещении военной техники на территории Крыма и числе пограничников, проходящих службу в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП).

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