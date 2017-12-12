Предполагаемого шпиона ЦРУ Житнюка арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Житнюка, подозреваемого в шпионаже в пользу США. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По ее словам, решение было принято 30 ноября, но об этом стало известно только сейчас. Дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому его подробности не разглашаются. Мужчину поместили под стражу до 29 января. Его защита подала жалобу на арест, дату ее рассмотрения назначат в ближайшее время.

О задержании Житнюка сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах 11 декабря. Ему предъявлены обвинения по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным источника, россиянин передавал секретную информацию Центральному разведывательному управлению США. Эти сведения касались российского Военно-морского флота.

11 декабря Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима эстонского предпринимателя Райво Суси за шпионаж. Его дело также засекречено. Адвокат сообщил, что обвинения связаны с событиями 2004-2007 годов. Бизнесмена задержали в Москве 10 февраля 2016 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево на пути из Таллина в одну из республик Центральной Азии. Свою вину он категорически отрицает и считает, что стал заложником в отношениях России и Эстонии.