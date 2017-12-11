Торговавший оружием эстонец Суси осужден в России на 12 лет за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима эстонского предпринимателя Райво Суси за шпионаж, передает «Интерфакс».

Уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Алексея Толпегина, его подзащитному было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с событиями, происходившими в 2004-2007 годах

Бизнесмена задержали в Москве 10 февраля 2016 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево на пути из Таллина в одну из республик Центральной Азии. По решению Лефортовского суда столицы Суси был арестован. Свою вину он категорически отрицает и считает, что стал заложником в отношениях России и Эстонии.

Согласно бизнес-регистру Эстонии, Суси — совладелец фирм Laki Autos и Musket, которые занимаются поставкой самолетов, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные суда. Одна из этих компаний — OU Musket — оказывала посреднические услуги в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на публикации в прессе.

6 апреля сообщалось о жителе Эстонии Арсене Мардалейшвили, которого в России приговорили к 11 годам колонии за шпионаж. Он признался в сборе данных о войсках Западного военного округа за денежное вознаграждение. Его уголовное дело также было засекречено и рассматривалось в закрытом режиме.