Осужденный за шпионаж эстонец собирал данные на войска Западного округа

Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный в России к 11 годам колонии за шпионаж, в ходе заседания в Мосгорсуде признался в сборе данных о войсках Западного военного округа. Об этом в четверг, 6 апреля, агентству РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе судебных заседаний Мардалейшвили (...) признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Приговор Мардалейшвили был вынесен 3 апреля. Его признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж») и приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом «негражданин Эстонии». Его уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно», поэтому подробности дела в суде не разглашали.