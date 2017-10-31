ФСБ предотвратила передачу секретной информации иностранной разведке

Управление ФСБ России по Калининградской области не допустило передачи секретной информации военного типа иностранной спецслужбе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что местный житель активно пытался собирать закрытые сведения через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей. «Своевременная локализация действий лица на начальной стадии реализации преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности государства», — говорится в сообщении УФСБ.

Мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий подобного рода. В ФСБ пояснили, что данная мера является действенным инструментом, достаточным для предотвращения возникающих угроз для государства.

6 апреля житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный в России к 11 годам колонии за шпионаж, в ходе заседания в Мосгорсуде признался в сборе данных о войсках Западного военного округа. Он за денежное вознаграждение передал представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии составляющие государственную тайну сведения.