В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья. Максимальное наказание за подобное преступление — 20 лет заключения.

По данным следствия, Берг собирал данные о российских атомных подлодках. Гособвинитель Милана Дигаева заявила, что гражданин Норвегии согласился сотрудничать с разведывательной службой за денежное вознаграждение. Его задержали при получении информации от россиянина, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ.

Всего по делу проходит 15 свидетелей. Оно маркировано грифом «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме. Берг свою вину в шпионаже не признает.

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