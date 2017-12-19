Норвежца арестовали в Москве за интерес к секретам российского флота

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже. Об этом во вторник, 19 декабря, пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Бергу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года», — сказала представитель суда. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По словам пресс-секретаря, в суд поступила апелляционная жалоба на данное решение, однако дата судебного заседания в Мосгорсуде пока не назначена.

По данным СМИ, Фруде Берг был задержан ФСБ в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения. Следствие считает, что эти документы, касающиеся Военно-морского флота, Бергу передавал гражданин России Алексей Житнюк, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу США.

Об аресте Житнюка стало известно 12 декабря, хотя само решение было принято 30 ноября. Дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому его подробности не разглашаются. Мужчину поместили под стражу до 29 января. Его защита подала жалобу на арест.

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