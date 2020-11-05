Ведущая «Дома-2» показала квартиру своей матери и бабушки

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте показала квартиру, в которой в настоящее время проживают ее мать и бабушка. Бородина пришла в гости к родственницам вместе с двумя дочерьми — Марусей и Теоной, и в сторис провела подписчикам небольшую экскурсию.

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На видео, снятом телеведущей, можно заметить, что ее мать Инна и бабушка Галина живут в небольшой квартире, дизайн которой выполнен в светлых и теплых тонах: розовом, светло-коричневом, белом и сером. Стены гостиной украшены фотографиями Бородиной и ее дочерей, в особенности Маруси. По словам телеведущей, ее младшая дочь Теона часто обижалась и спрашивала, почему в комнате так много фотографий сестры.

Бородина вместе с девочками подарила матери и бабушке букет цветов, торт и пакет продуктов. Она также засняла приготовленные женщинами пирожки и жареную картошку, а позже поделилась архивными фотографиями из семейного альбома. На них видно, как Бородина выглядела несколько лет назад.

Ранее коллега Бородиной телеведущая Ольга Бузова заявила о своей мечте подарить матери дачу за границей — в Испании или Италии. Она отметила, что уже давно не тратит деньги на шопинг и предпочитает дарить своим близким осмысленные подарки, например, недвижимость. Журналисты также выяснили, что на данный момент Бузова делает ремонт в московской квартире, а в дальнейшем желает переехать в большой дом, чтобы жить в нем с семьей.

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