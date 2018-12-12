Бородина помогла с жильем постороннему мужчине

Телеведущая Ксения Бородина организовала сбор средств для жителя Челябинска по имени Алексей, который не может забрать свою дочь Иду из детского дома из-за неудовлетворительных жилищных условий. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.

За несколько дней подписчикам Бородиной удалось собрать необходимую сумму на жилье для челябинца.

«Мы собрали нужную сумму (...) теперь у них будет своя квартира», — написала Ксения Бородина.

«Я вынуждена написать, что тоже помогала финансово, хоть я это ненавижу, потому что мне было просто противно читать, как люди упрекают за посты о помощи, — добавила телеведущая. — Никто не имеет право залезать ко мне и моему мужу в кошелек, у нас большая семья, у нас есть близкие и родственники и целая жизнь впереди!!! И это не ваше дело, как нам распоряжаться деньгами, эти посты с криком о помощи не для вас, а для Людей! Потом поймете в чем разница, обязательно поймете».

История Алексея и его четырехлетней дочери Иды объясняется в видеоролике, размещенном в Instagram Бородиной. Родители девочки не оформляли свои отношения, и после того как мать лишили родительских прав, ребенка отправили в дом малютки. Чтобы видеться с ребенком, Алексей оформил отцовство и устроился на работу в то же учреждение, где жила Ида. Но забрать девочку домой ему не разрешили, поскольку мужчина живет в ветхом доме.

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