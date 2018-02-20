Бородина вступила в «Команду Путина»

Телеведущая Ксения Бородина сообщила о вступлении в движение Putin Team («Команда Путина»). Об этом она написала на своей странице в Instagram во вторник, 20 февраля.

«Я рада стать частью команды Putin Team. Я очень горжусь своим мужем и всегда поддерживаю его во всех начинаниях. Мы вдвоем — уже целая команда, а теперь мы — часть одной большой и сильной Putin Team, которая помогает всем совершать добрые поступки», — сказала телеведущая.

Ранее муж Бородиной бизнесмен Курбан Омаров поддержал движение Putin Team и принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец. 8 февраля он посетил социальный приют для детей и подростков в Московской области.

О создании общественного движения в поддержку президента Владимира Путина в начале ноября 2017 года объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Он пояснил, что движение — «не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

К настоящему моменту к Putin Team присоединились певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко, шахматист Сергей Карякин, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Анастасия Заворотнюк, режиссер Федор Бондарчук и DJ Smash.

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