Хоккеист Мозякин вступил в «Команду Путина»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин присоединился к общественному движению Putin Team («Команда Путина»), созданному капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Об этом хоккеист сообщил в Instagram.

«Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда — это и моя команда», — написал спортсмен.

Помимо Мозякина к «Команде Путина» присоединились форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, братья Эдгард и Аскольд Запашные, а также другие спортсмены и деятели культуры.

Александр Овечкин объявил о создании Putin Team в начале ноября. «Наше движение про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну», — отмечал хоккеист.

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