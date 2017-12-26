«Команда Путина» определилась с символикой

Движение Putin Team («Команда Путина») определилось с фирменной символикой, которую будет наносить на экипировку и сувениры. Об этом говорится на сайте организации во вторник, 26 декабря.

По итогам конкурса было решено использовать три варианта символики, которые получили наибольшее количество голосов. Их авторами стали Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин.

Символику выбирали в ходе конкурса, он был объявлен 24 ноября и завершился 15 декабря. Голосование за понравившийся вариант закончилось в ночь с 24 на 25 декабря, в нем приняли участие «несколько десятков тысяч неравнодушных членов движения», отмечается в сообщении. Также своих фаворитов выбрали российские дизайнеры.

Общественное движение Putin Team было создано хоккеистом Александром Овечкиным в начале ноября. По его словам, цель движения — не агитация, а сбор людей, «которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

К Овечкину уже присоединились хоккеист Евгений Малкин и шахматист Сергей Карякин, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев и DJ Smash, певец Николай Басков, актриса Анастасия Заворотнюк и режиссер Федор Бондарчук.

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