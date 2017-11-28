Немецкий режиссер вступил в «Команду Путина»

Немецкий режиссер Бернардо Сена присоединился к общественному движению под названием Putin Team («Команда Путина»), созданному хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Кинематографист назвал президента России Владимира Путина ведущим европейским политиком.

24 ноября Овечкин объявил об открытии сайта движения. Полная версия будет запущена 7 декабря.

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста. К движению уже присоединились хоккеист Илья Ковальчук, певец Николай Басков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, актриса Анастасия Заворотнюк и режиссер Федор Бондарчук.