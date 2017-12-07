Братья Запашные вступили в «Команду Путина»

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Эдгар и Аскольд Запашные
Эдгар и Аскольд Запашные

Российские артисты Эдгард и Аскольд Запашные присоединились к общественному движению под названием Putin Team («Команда Путина»), созданному хоккеистом Александром Овечкиным. Информация о дрессировщиках появилась на сайте организации.

«Для меня [президент России] Владимир Путин — это прежде всего сильная страна, могучая Россия. Президент сплотил наш народ. Он ответственный за всю страну. Воля, характер, мужество — это его качества. Вступаю в Putin Team, чтобы сказать: мы вместе!» — заявил Эдгард.

«Поддерживаю нашего президента во всех его делах и начинаниях, верю в его политику, мудрость и профессионализм. Считаю, что поддержка граждан России особенно важна в период беспрецедентного давления на нашу страну. Уверен, что, только объединяя свои силы, мы можем отстоять право называться великой державой с сильным и уважаемым лидером», — подчеркнул Аскольд.

Помимо дрессировщиков, в «Команду Путина» также вступил 73-летний российский актер Александр Михайлов, известный по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики!» и «Отряд специального назначения».

Эдгард Запашный с 2012 года возглавляет Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Его брат Аскольд занимает пост художественного руководителя учреждения.

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста. К движению уже присоединились хоккеист Илья Ковальчук, певец Николай Басков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, актриса Анастасия Заворотнюк и режиссер Федор Бондарчук.

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