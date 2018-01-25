Студенты вступили в «Команду Путина»

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Владимир Путин
Владимир Путин

К общественному движению Putin Team («Команда Путина») присоединились участники форума студенческих клубов, стартовавшего 24 января в Казани. Об этом сообщает REGNUM.

«Это здорово, это движение сейчас активно развивается, это интересно», — прокомментировала представитель студенческого научного общества «Логос» Рената Рахматуллина. Деятельность движения похвалил и координатор Московской лиги студенческих клубов Антон Гудок.

Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед!» стартовал в Казани 24 января. Его участниками, как передавало РИА Новости, выступают пять тысяч студентов из 38 субъектов России.

Движение Putin Team создано Александром Овечкиным в ноябре прошлого года. За это время к «Команде Путина» присоединились такие персоны, как хоккеисты Евгений Малкин и Сергей Мозякин, шахматист Сергей Карякин, братья Эдгард и Аскольд Запашные, а также другие спортсмены и деятели культуры.

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