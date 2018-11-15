Ксения Бородина напомнила россиянам о выборе новых названий для аэропортов

Российская телеведущая Ксения Бородина напомнила россиянам про общенациональный конкурс «Великие имена России». Свои комментарии по поводу проекта она опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Из московких аэропортов можно выбрать новое название Шереметьево и Домодедово. Голосование идет на сайте проекта «Великие имена России», в соцсетях и по телефону до 30 ноября», — написала телеведущая.

Она также уточнила, что согласно промежуточным результатам аэропорт Шереметьево могут дополнить именем Пушкина, а аэропорт Домодедово — именем Ломоносова.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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