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Бузова определилась с новым названием аэропорта Пулково

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Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова призвала петербуржцев принять участие в финальном голосовании конкурса «Великие имена России». Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

«Жители Санкт-Петербурга! Считаю, что нам всем нужно объединиться, чтобы проголосовать за новое название аэропорта Пулково», — говорится в публикации. Лучшим дополнительным названием для аэропорта Бузова считает имя поэта Александра Пушкина.

Телеведущая также напомнила подписчикам, что голосование продлится до 30 ноября, а в тройке лидеров оказались Александр Невский, Петр I Великий и Александр Пушкин.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проходит с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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