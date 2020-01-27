Звезда «Дома-2» решила построить дом мечты

Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь (Черных) решила построить дом мечты и купила для этого участок земли в Подмосковье, пишет StarHit.

У Пынзарь с ее мужем Сергеем уже есть таунхаус в пригороде Москвы, однако сроки его сдачи постоянно срываются. «Пока строят таунхаус, там у нас долгострой был, к сожалению. Вроде сейчас все хорошо, ждем. А дом строить будем в Подмосковье», — поделилась с изданием телезвезда.

Поклонники Пынзарь удивились ее новому приобретению, поскольку Дарья вместе с Сергеем еще недавно проживали в Турции. Пара вела там бизнес, а их дети ходили в местный детский сад и школу.

В своем Instagram-аккаунте бывшая участница проекта дает подписчикам советы по выбору недвижимости в Турции, поскольку сама ранее столкнулась с подобной проблемой. Как сообщает StarHit, когда Пынзарь искала жилье для своей семьи, то ей понравилась вилла за 10 миллионов долларов (625,2 миллиона рублей). Однако таких денег на тот момент у супругов не было, поэтому они купили апартаменты подешевле.

Ранее еще одна звезда «Дома-2» — Ольга Рапунцель (Григорьевская) — стала человеком года в конкурсе телешоу и выиграла квартиру в Москве.

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