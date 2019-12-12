Звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей

Звезде телешоу «Дом-2» Марго Овсянниковой подарили квартиру с готовым ремонтом за 20 миллионов рублей. Недвижимость в элитном жилом комплексе «Фили Град» девушке купил ее возлюбленный — бизнесмен Виталий, пишет StarHit.

Предприниматель, с которым Овсянникова встречается с лета, сообщил о подарке во время их совместного отдыха на Кипре. «Я не ожидала такого от Виталия, хотя он никогда не скупился на подарки. В честь него я даже записала песню, а Виталий помог снять клип. Думаю, что наконец нашла своего принца», — рассказала девушка изданию.

Это не первый дорогой подарок бизнесмена. Ранее он дарил Марго бриллиантовые украшения за 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) и автомобиль «Мерседес» за восемь миллионов рублей. Знакомые пары уверены, что дело идет к свадьбе. На данный момент Виталий активно помогает своей возлюбленной с карьерой певицы. По ее словам, он уверен, что девушке нужно менять репертуар и исполнять более глубокие и сильные песни. «Так что ждите смены имиджа», — подытожила Овсянникова.

В октябре 2019 года девушку избили на корпоративе в Москве. Некая женщина подошла к сцене и напала на Овсянникову, начала бить ее руками, а затем и ногами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru