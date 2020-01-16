Звезда «Дома-2» купила квартиру на Кипре

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова купила квартиру в Кирении (северное побережье Кипра), чтобы жить поближе к дочери и внукам. Об этом пишет StarHit.

«Стоимость составляет примерно 4,5 миллиона рублей с беспроцентной рассрочкой на четыре года. К тому же продают уже с отличным ремонтом, кухней и сантехникой. Осталось повесить шторы, люстры и купить диван с кроватью», — рассказала Агибалова изданию. Она выложила в своем Instagram видео с интерьерами жилого комплекса, где приобрела недвижимость.

По информации StarHit, постоянно жить на Кипре Агибалова не планирует, поскольку у нее есть особняк в Подмосковье. Там недавно сделали ремонт в духе современной классики. «Все началось со спальни. Захотели перебраться в комнату побольше, раньше в ней жила старшая дочь Оля, но она с семьей уже давно переехала в собственную квартиру. Это помещение самое большое в доме — 48 квадратов, а еще самое тихое, что важно с моими мигренями. В бывшей спальне под окном каждое утро голосили соседские петухи — у меня от них голова раскалывалась», — поделилась женщина.

Ирина Агибалова стала известна на телешоу после того, как пришла туда в 2010 году, чтобы присмотреть за сыном своей дочери Маргариты. Агибалова запомнилась участникам проекта как скандальная и властная женщина и впоследствии была исключена из шоу продюсерами после многочисленных конфликтов.

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