Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу. В подарок 32-летняя девушка получила квартиру в Москве, пишет StarHit.

Ольга не особо рассчитывала на победу, однако победила, благодаря зрительскому голосованию. У Рапунцель скоро появится второй ребенок, поэтому квартира, по мнению поклонников, станет для семьи Ольги хорошим подспорьем.

Поклонники заметили, что после замужества поведение Рапунцель стало меняться к лучшему, и выразили надежду, что теперь у нее в семье все будет хорошо.

Ранее стало известно, что еще одной звезде «Дома-2» — Марго Овсянниковой — ее возлюбленный подарил квартиру с готовым ремонтом за 20 миллионов рублей.

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