Самбурская назвала «Дом-2» днищем и разозлила Бузову

Ведущая Ольга Бузова опубликовала пост в Instagram в защиту реалити-шоу «Дом-2». Ее разозлило, что актриса и блогерша Настасья Самбурская назвала передачу «днищем».

Бузова подчеркнула, что «человек просто решил нагадить в прямом смысле этого слова». Она возмутилась высказыванием и предложила Самбурской сказать ей все это лично.

«Настасья, скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично, а при встрече — прячете глаза», — подчеркнула ведущая.

По ее мнению, Самбурская оскорбила шоу из-за того, что обделена вниманием и злится на жизнь из-за собственных неразрешенных проблем. «Мы и наша аудитория в этом не виноваты!» — заметила певица.

Бузова подчеркнула, что называть «днищем» коллег по цеху некорректно. Она привела в пример соведущую Ксению Бородину, назвав ее хорошим другом, женой и матерью двоих прекрасных детей, и подчеркнула, что та всю жизнь «топит за семейные ценности». Бузова также напомнила о благотворительности, которой занимается еще одна ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, семейственности многолетнего участника проекта Андрея Черкасова, а также об отзывчивости и доброте бывшего участника шоу — а теперь и ведущего «Дома-2» — Влада Кадони.

Самбурская нелестно отозвалась о ведущих и участниках «Дома-2», а также о всех тех, кто его смотрит. «Миллионы рублей днища заработанных на днище — не показатель уровня интеллектуального превосходства», — добавила она, уточнив, что теперь сама «пиарится на днище». В комментариях мнения о реалити-шоу разделились. Некоторые поддержали ведущую, другие посчитали такую точку зрения неверной.

«Дом 2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Реалити неоднократно критиковали из-за поведения участников программы: ссоры, драки, бранные слова. На протяжении многих лет проект пытались закрыть.