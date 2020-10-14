Пожарный ответил Самбурской на насмешку над низкими зарплатами

Пожарный ответил в Twitter ведущей и блогерше Настасье Самбурской на насмешки над низкими зарплатами его коллег: Самбурская утверждала, что месячного заработка пожарного ей едва хватит на оплату счетов. Многие при обсуждении согласились с тем, что слова блогерши были резкими, но отчасти справедливыми.

Юзер с ником HUG0_01 рассказал, что за свою пятилетнюю карьеру пожарного достал из огня шесть человек и заработал около 2,3 миллиона рублей. «Это цена одного, ну максимум двух, рекламных постов в инсте данной особы», — констатировал мужчина, опубликовав скриншот поста ведущей.

VladPetrovich89 написал, что слова Самбурской привлекли внимание к тому, какие низкие зарплаты у представителей множества профессий. «Вопрос к государству. Сейчас только военные и полиция в почете, сами понимаете почему», — добавил автор комментария. По его мнению, ведущая оскорбила людей, но резкие слова были сказаны из-за ее честности.

Некоторые посоветовали не обращать внимание на высказывания блогерши и поблагодарили автора публикации за работу. «Врачи и пожарные — настоящие герои», — написал iKorneychuk. AflEngineer посчитал, что Самбурская — «тупая эскортница». HUG0_01 в ответ лишь заключил, что его «бомбит» от ответа ведущей.

Ранее Самбурскую спросили в Instagram, вышла бы она замуж за пожарного. На это блогерша написала, что средняя зарплата сотрудника подразделения МЧС в месяц составляет 30-35 тысяч рублей, и заметила, что этой суммы ей едва хватит на оплату жилищно-коммунальных услуг и парковки. По ее словам, такую же сумму она зарабатывает за день. «Или ты хочешь жениться, чтобы я тебя обеспечивала?)))» — задалась вопросом Самбурская.